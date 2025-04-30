اكتشاف آثار تاريخية تعود لأكثر من 3000 عام في رشت

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي حديثه مع مراسلها، أوضح "ولي جهاني" أن الدراسات الميدانية التي أجراها علماء الآثار في جنوب مدينة رشت أسفرت عن اكتشاف بقايا مقبرة تعود لأكثر من 3000 عام.

وأكد جهاني أن هذه الآثار التاريخية، التي تقع في سهول جيلان، تشير إلى وجود سكن بشري يمتد من منطقة رودبار إلى قرب رشت، ضمن نطاق 15 كيلومترًا من المدينة، داخل غابات هيركان.

وأضاف أن الأدلة التاريخية المستخلصة تشير إلى وجود سكن في هذه المنطقة منذ الألفية الأولى قبل الميلاد وحتى العصور الإشكانية والساسانية والإسلامية.

وأشار مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في جيلان إلى أنه نظرًا لعدم إجراء حفريات أثرية كافية، لا توجد حتى الآن وثائق دقيقة لتأكيد تاريخ هذه المنطقة، مما يستدعي مزيدًا من الدراسات للحصول على أدلة قاطعة حول سكن البشر في سهول جيلان منذ 3500 عام قبل الميلاد.

وذكر جهاني أن هذه الاكتشافات تدل على أن البشر الأوائل هاجروا من منطقة رودبار إلى سهول جيلان، وخاصة إلى مدينة رشت.

وأوضح أن نهر سبيدرود لعب دورًا مهمًا في تشكيل الحضارة والثقافة في هذه المنطقة، حيث تقع العديد من المواقع الأثرية الشهيرة على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تزين المتاحف الإيرانية، مثل مارليك وجمشيد آباد وكلاورز وجلالية وحليمة جان وشهران، بجوار هذا النهر.

وأكد جهاني أن اكتشاف المقابر، مع الآثار والبقايا البشرية، يعكس تاريخ جيلان العريق ووجود حضارات ما قبل الإسلام في هذه المحافظة.

وأضاف أن هذه الاكتشافات توفر فرصة جديدة لدراسة تاريخ وحضارة منطقة جيلان، مما يتطلب مزيدًا من الدراسات والحفريات في هذا المجال.

واختتم جهاني بالإشارة إلى أن هناك دراسات ميدانية إضافية قيد التنفيذ، وسيتم الإعلان عن نتائج الدراسات التكميلية بعد إجراء الفحوصات المكثفة في المنطقة المعنية.

وفي الختام، ذكر مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في جيلان أنه تم التعرف على أكثر من 350 أثرًا تاريخيًا في مدينة رشت، تم تسجيل 158 منها في قائمة الآثار الوطنية للبلاد.

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