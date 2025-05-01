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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٣٩ م

وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية يوقع سجل التعازي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

وزير دولة الامارات للشؤون الخارجية يوقع سجل التعازي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

وقع وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية خليفة بن شاهين المرر سجل التعازي الذي فتح بمقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ابو ظبي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار المرر ممثلا وزير الخارجية الاماراتي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ابو ظبي لابلاغ مواساة وتعازي دولة الامارات العربية المتحدة ووقع سجل التعازي سائلا الباري عز وجل بالرحمة والمغفرة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما زار السفارة لهذا الغرض عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدين لدى ابو ظبي لتوقيع سجل التعازي.

وتحدث خليفة بن شاهين المرر الى السفير الايراني رضا عامري مقدما التعازي مؤكدا وقوف دولة الامارات العربية المتحدة حكومة وشعبا الى جانب البلد الصديق ايران في هذا المصاب الجلل.

وكانت وزارة الخارجية الاماراتية قد اصدرت بعد وقوع الحادث، بيانا رسميا عبرت فيه عن المواساة والتعازي مع ايران حكومة وشعبا.

رمز الخبر 1957404

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