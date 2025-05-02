امير جمعية علماء اسلام اباد يعزي بضحايا ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في لقائه السفير الايراني "رضا اميري مقدم"، عزى فضل الرحمن الحكومة والشعب بجمهورية ايران الاسلامية، وعبر عن تضامنه بهذا الشان.

واستعرض الجانبين في هذا اللقاء، العلاقات الثنائية واخر التطورات في الشرق الاوسط ولاسيما استمرار جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الى ذلك اثنى السفير اميري مقدم على جهود امير الجمعية الاسلامية من اجل تنظيم مظاهرات جماهيرية عظيمة نصرة لقطاع غزة؛ في مختلف المحاظفات الباكستانية.

وورد في هذا التقرير، ان عددا اخرين من كبار الشخصيات الباكستانية بما في ذلك رؤساء الاحزاب واعضاء مجلس الشيوخ والبرلمان وسفراء اجانب معتمدون في هذا البلد، توافدوا، امس واليوم الجمعة، الى سفارة الجمهورية الاسلامية في اسلام اباد حيث وقعوا على سجل التعازي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي.

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