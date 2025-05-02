دبلوماسيون أجانب في نيويورك يوقعون سجل التعازي بضحايا حادث ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رحب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، وزهراء إرشادي، مساعدة الممثل الإيراني، بممثلين من مختلف دول العالم الذين جاءوا للتوقيع على الكتاب التذكاري لحادثة ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس.

وتلقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة ونائبته رسائل التعازي والمواساة للحكومة والشعب الإيراني خلال محادثاتهما مع ممثلي وسفراء مختلف دول العالم

وبالإضافة إلى اللقاء مع السفير الإيراني وممثله الدائم لدى الأمم المتحدة، أعرب سفراء ودبلوماسيون من الدول الأجنبية عن تعازيهم للحكومة والشعب الإيراني، وخاصة لأسر الضحايا، نيابة عن بلدانهم.

وفي هذا الصدد، تم افتتاح سجل تذكاري لضحايا الحادث الأليم الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس لمدة يومين في مقر بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كما أرسل سفراء وممثلون من العديد من دول العالم رسائل التعازي والمواساة إلكترونيا.

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