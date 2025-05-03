ممثل شعب وان في البرلمان الوطني التركي: أنقرة مستعدة لتطوير التعاون التجاري مع إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب كيهان تركمن أوغلو، خلال لقاء مع محافظ زنجان، عن سعادته بالحضور في زنجان، وأضاف: "إذا تم إدارة القدرات المذكورة في هذا الاجتماع وتقديمها بشكل صحيح، يمكن لزنجان أن تلعب دورا أكثر أهمية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

وفي إشارة إلى انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية المشتركة بين إيران وتركيا في نوفمبر 2023 بحضور رئيسي البلدين، قال: "تم تحديد أهداف واضحة في هذا الاجتماع، ومن أهمها زيادة مستوى التبادل التجاري من سبعة مليارات دولار حاليا إلى 30 مليار دولار في المستقبل القريب".

وأكد تركمن اوغلو على دور القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، وقال: "إن تطوير طرق الاتصال، وتوسيع المحطات الحدودية، وتسهيل الأنشطة التجارية، كل ذلك يجري لدعم الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين والأتراك".

وأشار أيضاً إلى البرامج الثقافية والسياحية المشتركة وقال: "قررنا إعلان هذا العام عاماً للسياحة بين إيران وتركيا".

وأضاف: "ستشارك بلادنا على نطاق واسع في معرض إيران الدولي للكتاب هذا العام، وقد حضر 200 رجل أعمال تركي معرض إيران، وهو العدد الأكبر بين الدول".

وفي إشارة إلى تجربته في السفر إلى مدن إيرانية مختلفة، بما في ذلك تبريز وأرومية ومشهد وأصفهان وقم، قال تركمان أوغلو: "هذه هي المرة الأولى التي أسافر فيها إلى زنجان، ونظراً للقدرات الصناعية والتجارية العالية والموارد البشرية الكفؤة في هذه المحافظة، فمن المدهش أن تجار لم تكن لهم أي صلة بهذه المدينة حتى اليوم".

وأضاف: "إن نجاح زنجان في جذب المستثمرين الأجانب خلال فترة قصيرة يشير إلى الإدارة والتخطيط الفعال للمسؤولين في المحافظة".

وتابع ممثل مدينة وان في البرلمان التركي: "غرف التجارة في مدينتي زنجان ووان يمكن أن تمهد الطريق للتعاون المستدام والمستمر، ولكن رجال الأعمال هم الذين يجب أن يعززوا هذا الارتباط بشكل عملي، وباعتباري سياسيا، لدي واجب تسهيل هذا الارتباط".

وأعلن أيضاً عن زيارة مرتقبة لرئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية التركية إلى أنقرة، قائلاً: "هذه الزيارة ستتم في 28 مايو المقبل".

وفي إشارة إلى لقائه مع عبد الكريم حسين زاده، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الحضرية والريفية، قال: "لقد تمت دعوته أيضًا لحضور هذه الرحلة والاجتماع مع الناشطين الاقتصاديين الأتراك، ومن المقرر أيضًا أن يحضر هذه الرحلة ثمانية ممثلين آخرين من البرلمان الإيراني".

وتابع تركمن أوغلو، مشيرًا إلى أهمية مدينة وان في جذب السياح الإيرانيين، قائلًا: "في العام الماضي، زار تركيا أكثر من 3.5 مليون إيراني، منهم 700 ألف دخلوا مدينة وان. يمكن وصف وان بأنها إيران الصغيرة، ومن الضروري أن يولي المسؤولون الإيرانيون لهذه المدينة اهتمامًا أكبر".

وفي إشارة إلى الهيكل القنصلي الإيراني في تركيا، قال: "لإيران حاليًا قنصليات في مدن إسطنبول وطرابزون وأرضروم، ونعمل على إنشاء قنصلية جديدة في مدينة وان. كما تجري مفاوضات لإنشاء بنك إيراني في هذه المدينة".

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