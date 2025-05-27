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٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٠٣ ص

إيران وتركيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا

إيران وتركيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي سبل تطوير التعاون الثنائي في قطاع الصناعة والتكنولوجيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أنقرة محمد حسن حبيب اله زاده التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير.

وناقش الطرفان خلال هذا اللقاء مختلف القضايا والقدرات للتعاون الثنائي في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وأكدا على تطوير وتعزيز التفاعلات بين البلدين في هذا المجال.

وخلال هذا اللقاء أيضًا، أشار الطرفان إلى أهمية العلاقات الثنائية في مجال التقنيات الجديدة، وناقشا تشكيل لجنة مشتركة متخصصة في هذا المجال، وتم التوصل إلى تفاهمات في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1958495

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