إيران وتركيا تؤكدان على تطوير التعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أنقرة محمد حسن حبيب اله زاده التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجير.

وناقش الطرفان خلال هذا اللقاء مختلف القضايا والقدرات للتعاون الثنائي في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وأكدا على تطوير وتعزيز التفاعلات بين البلدين في هذا المجال.

وخلال هذا اللقاء أيضًا، أشار الطرفان إلى أهمية العلاقات الثنائية في مجال التقنيات الجديدة، وناقشا تشكيل لجنة مشتركة متخصصة في هذا المجال، وتم التوصل إلى تفاهمات في هذا الصدد.

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