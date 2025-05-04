رئيس غرفة تجارة زنجان: تركيا هي الشريك التجاري الأول لمحافظة زنجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صمد يوسفي، الأحد، في اجتماع لاستعراض الفرص والتحديات التجارية مع جمهورية تركيا مع اقتراب محافظة زنجان، والذي عقد بحضور المستشار التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تركيا: "نظرا لحصة تركيا العالية في العلاقات التجارية الخارجية لزنجان، فإننا نركز على تطوير هذه العلاقات".

وتابع: "من بين هذه الملفات السعي لإقامة رحلات جوية مباشرة بين زنجان وإسطنبول، وإقامة معرض تركي في المحافظة، وإرسال وفد تجاري برئاسة المحافظ إلى تركيا في القريب العاجل".

وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في زنجان أن كافة المسؤولين في المحافظة يبذلون جهودا كبيرة ودعم المستثمرين مدرج على جدول أعمال إدارة المحافظة وغرفة تجارة زنجان بشكل جدي. وأشار إلى أنه ولحسن الحظ فإن حجم الاستثمارات في البلاد يتزايد وقد أبدى المستثمرون الأجانب من مختلف البلدان استعدادهم للحضور في إيران، بما في ذلك في محافظة زنجان.

وأشار أيضاً إلى إنشاء رحلات جوية مستمرة من زنجان إلى العاصمة وبعض الدول مثل تركيا التي تربطها علاقات تجارية عالية بمحافظة زنجان، كعوامل مؤثرة في تعزيز التجارة الخارجية للمحافظة، وقال: "هذه بنى تحتية مهمة لتنمية الصادرات، وغيابها سيضر كثيراً بصادرات المحافظة".

وأشار يوسفي إلى أن زيادة الصادرات يجب أن يقوم بها المصدرون، وهذا يعتمد أيضًا على إزالة الحواجز أمام التصدير.

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