إيران وروسيا توقعان على مذكرة تفاهم في مجال تنمية التكنولوجيا والتجارة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب الرئيس للشؤون العلمية والتقنية واقتصاد المعرفة، في اجتماع الدبلوماسية التكنولوجية بين إيران وروسيا الذي عقد يوم الجمعة؛ في معرض Innotex 2025، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية للصناعات المتقدمة والقائمة على المعرفة وشركات الصناعة والتعدين، التي يمثلها محمد مهدي نايبي، وجمعية تصدير سيادة التكنولوجيا، التي يمثلها أندريه أوليجوفيش بزروكوف.

وبموجب هذه المذكرة، التزم الطرفان باستخدام كامل قدراتهما لإنشاء منطقتين مشتركتين ومتماثلتين للتنمية التكنولوجية والتجارية في البلدين.

ومن بين مجالات التعاون في هذه المذكرة تطوير التقنيات الجديدة والبحوث المشتركة في مجالات تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي واستخدام الطاقة المتجددة والنفط والغاز.

وتضمنت الأحكام الأخرى لهذه المذكرة إنتاج المنتجات وتطويرها في السوق، بما في ذلك العلامات التجارية والتسويق المشترك، وأبحاث السوق، وتطوير المنتجات، وتطوير قنوات التوزيع.

وبناء على هذه المذكرة، تم الاتفاق على أن يقوم الطرفان بعد شهرين بتقديم الحدائق التكنولوجية المتبادلة لبعضهما البعض، وقدمت إيران حديقة برديس التكنولوجية لبدء هذا التعاون المشترك مع روسيا.

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