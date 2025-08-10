الإنتاج المحلي لثلاثة أدوية متقدمة لعلاج السرطان والمرض الفطري بتقنية النانو

قال رئيس مركز التطوير الاستراتيجي التابع للنائب العلمي لمؤسسة الرئاسة في العام الماضي، تم إنتاج ثلاثة أدوية مضادة للسرطان والالتهابات الفطرية الحادة، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.5 مليون دولار أمريكي، ودخلت السوق باستخدام التكنولوجيا المحلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء يشمل ذلك دواء "أوليستا-أورين" لعلاج سرطان الدم، ودواء لعلاج سرطان البنكرياس، ودواءً يُعطى عن طريق الحقن لعلاج الالتهابات الفطرية.

وكانت بعض هذه الأدوية تُستورد إلى البلاد سابقًا بأسعار تتراوح بين 800 دولار و1200 يورو للحقنة، ولم يكن بمقدور سوى المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة تحمل تكلفتها.

أما الآن، ومع الإنتاج المحلي، فقد انخفض سعر هذه الأدوية إلى ما بين 25 و30 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وهي مشمولة بالتأمين الصحي؛ مما أتاح الوصول العادل إلى العلاج لجميع شرائح المجتمع.

