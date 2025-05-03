ربّاعة ايرانية تحقق انجازا لافتا في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئات

أفادت وكالة مهر للأنباء انطلقت اليوم السبت مسابقات بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والشباب بالبيرو، وقد حققت اللاعبة آلما حسيني مركزا وتصنيفا عالميا بها كأول ايرانية في بطولة العالم لرفع الأثقال للفتيات الناشئات.

حققت الرباعة الواعدة آلما حسيني، لاعبة المنتخب الايراني لرفع الأثقال، إنجازا لافتا بحصدها ميداليتين في منافسات وزن 64 كلغ.

وجاء تتويج الرباعة حسيني بالميدالية الفضية عن رفعة النتر بعد ان رفعت 111 كلغ ضمن بطولة العالم للناشئين والشباب،بينما احتلت المركز الثالت وحصدت الميدالية البرونزية عن المجموع العام للوزن بتحقيقها 197 كلغ.

وبهذه النتيجة ، تكون الرباعة حسيني قد حسّنت أيضا جميع الأرقام القياسية الإيرانية الثلاثة للناشئين في وزن 64 كلغ.

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