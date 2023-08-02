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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ٩:٤٧ م

بعشرة ميداليات.. المنتخب الإيراني لرفع الأثقال يتألق في بطولة آسيا للناشئين

بعشرة ميداليات.. المنتخب الإيراني لرفع الأثقال يتألق في بطولة آسيا للناشئين

تألق المنتخب الإيراني لرفع الأثقال عن فئة الناشئين والشباب ضمن مشاركته في بطولة آسيا بحصده ل 10 ميداليات ملونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استطاع 4 ربّاعون ايرانییون من حصد ميداليات ملونة بفوزهم بـ3ميداليات ذهبية و 4 فضية و 3 برونزية في منافسات بطولة رفع الأثقال الاسيوية للناشئين والشباب.

وقد فازت الربّاعة الإيرانية "لعیا كريمي " بثلاث ميداليات ، فضيتان اثنتان وبرونزية واحدة ،ضمن منافسات الوزن 71 کلغ ببطولة آسيا للناشئين والشباب.

کما فازت "عسل كد خدائي " بالميدالية البرونزية لفئة الناشئين.

بدوره احرز الربّاع الايراني "أمير محمد سليماني" ثلاث ميداليات ملونة، ذهبية وبرونزية وفضية ببطولة آسيا للناشئين والشباب .

فیما حصد مواطنه "فرهاد قلي زاده" ميدالية فضية واحدة وميداليتين ذهبيتين عن فئة الشباب.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز/یولیو في مدينة نیودلهي الهندية وتستمر حتى 6 آب/ أغسطس 2023.

/انتهی/

رمز الخبر 1935557

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