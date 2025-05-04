عمليات صاروخية يمنية تستهدف الأراضي المحتلة؛ مطار "بن غوريون" في مرمى النيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن قناة 12 الإسرائيلية، تم تفعيل صفارات الخطر قبل دقائق في مناطق من الأراضي المحتلة بعد اقتراب صواريخ من اليمن.

ووفقًا لهذه التقارير، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان الأراضي المحتلة التوجه إلى الملاجئ أو أقرب مناطق آمنة .

كما أفادت وسائل الإعلام العبرية بأن صفارات الإنذار الخاصة بإطلاق الصواريخ قد دوت في تل أبيب، ونتانيا، وأشدود، والقدس الغربية المحتلة. وأشارت التقارير إلى أن الدخان تصاعد من مطار بن غوريون نتيجة هذا الهجوم الصاروخي، حيث سُمع دوي عدة انفجارات في محيط المطار، مما أدى إلى توقف حركة الطيران.

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