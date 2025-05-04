تفريغ وتحميل أكثر من 3300 شاحنة من جمارك میناء الشهيد رجائي خلال يومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جميع الإجراءات الجمركية تجري حاليا في جمرك الشهيد رجائي في بندر عباس، كما أن إجراءات تخليص البضائع تجري في هذه الجمرك دون انقطاع. كما أنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بمبنى الجمارك الرئيسي، فقد تم نشر الموظفين بشكل مؤقت في العديد من المباني لضمان إمكانية تنفيذ الإجراءات الجمركية دون انقطاع.

وبناء على ذلك، تم صباح اليوم إرسال فريق من الدائرة القانونية والقضائية للجمارك الإيرانية إلى جمارك الشهيد رجائي تحت مسؤولية إبراهيم نقدي، نائب الضابط القانوني والإشرافي للجمارك. خلال زيارة أقسام مختلفة من هذه الجمارك وكيفية تنفيذ الإجراءات الجمركية، قدم حسين سعيدي، مشرف جمارك محافظة هرمزجان، تقريرا مفصلا عن كيفية تقديم الخدمات للناشطين الاقتصاديين في هذه الجمارك.

وأكد التقرير أنه على الرغم من نشر بعض الأخبار غير الواقعية والتي لا أساس لها من الصحة، فإن الجمارك الإيرانية ركزت على تقديم الخدمات وضمان استمرار الإجراءات الجمركية في جمارك الشهيد رجائي.

وأعلنت الجمارك الإيرانية أيضاً عن أداء جمارك الشهيد رجائي في بندر عباس خلال اليومين الماضيين، حيث تبين أنه تم تحميل وتفريغ 3352 شاحنة من جمارك الشهيد رجائي خلال الفترة المذكورة.

خلال اليومين الماضيين بلغ عدد الشاحنات الخارجة من هذا المركز الجمركي بغرض الاستيراد 1177 شاحنة، وتم تحميل وخروج 2175 شاحنة لأغراض الترانزيت الداخلي والخارجي.

كما تم تقديم 1125 بياناً جمركياً إلى هذه الدائرة الجمركية، منها 620 بياناً للواردات، و62 بياناً للصادرات، و409 بياناً للعبور الخارجي، و34 بياناً للعبور الداخلي.

وبحسب التقرير، تمت الموافقة على 936 بياناً جمركياً في هذا المكتب خلال اليومين الماضيين، وبعد التصريح عن البضائع للجمارك وخلال الإجراءات الجمركية، تم فحص 28 شاحنة عبر أجهزة الأشعة السينية للشاحنات، كما أجريت عمليات وزن لـ 5682 شاحنة في هذا المكتب خلال اليومين الماضيين.

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