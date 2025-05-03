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٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٢ ص

عدوان أمريكي جديد يستهدف صنعاء والجوف وعمران

عدوان أمريكي جديد يستهدف صنعاء والجوف وعمران

استهدف عدوان أمريكي جديد، فجر اليوم السبت، محافظات صنعاء والجوف وعمران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت شبكة المسيرة بأن العدوان الأمريكي استهدف بغارة منطقة صرف في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وفي محافظة الجوف شن العدوان 8 غارات على مديرية خب والشعف، كما شن 3 غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

ومساء أمس الجمعة، عاود العدو الأمريكي استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة بتسع غارات.

ويأتي ذلك في سياق العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن منذ منتصف مارس الفائت إسنادا منه لكيان العدو الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين بغزة، وفي محاولة لثني اليمن عن موقفه المناصر للشعب الفلسطيني.

فيما يؤكد اليمن وقواته المسلحة مواصلة عملياته وحصاره البحري على كيان العدو حتى يتوقف العدوان الصهيوني والحصار عن غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1957443

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