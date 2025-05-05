  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٨ م

رئيس السلطة القضائية: اعتقال شخصين على خلفية انفجار ميناء الشهيد رجائي

رئيس السلطة القضائية: اعتقال شخصين على خلفية انفجار ميناء الشهيد رجائي

أعلن رئيس السلطة القضائية عن اعتقال شخصين في إطار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ الشهيد رجائي، مشيراً إلى أن الإجراءات اللازمة قد اتُخذت بسرعة بعد الحادث. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في سياق تعليقه على الحادث، قدّم رئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، تعازيه مرة أخرى لعوائل الضحايا، مؤكداً أن جهوداً كبيرة بُذلت بالتعاون مع المواطنين وفرق الإنقاذ والجهات المسؤولة من مختلف السلطات، لضمان سير الأمور في البندر بأسرع وقت ممكن بعد الحادث.

كما أشار إلى أن النيابة العامة والسلطات القضائية في محافظة هرمزغان عملت بجدية واستمرار على هذا الموضوع. وقد تم إجراء تحقيقات مع عدد من الأفراد، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال شخصين.

وفيما يتعلق بالضحايا، أوضح أن الطب الشرعي بذل جهوداً ملحوظة في التعرف على هوياتهم، مما أدى إلى دفع ديّات لعدد كبير من الضحايا. كما تم تعويض حوالي 2600 سيارة تضررت في الحادث، أو أن الترتيبات اللازمة لذلك قيد التنفيذ.

/انتهى/

رمز الخبر 1957544
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات