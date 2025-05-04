ممثل قائد الثورة: لا صحة لما يشاع عن تغيير القائد العام لحرس الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام والمسلمين عبد الله حاجي صادقي ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية على هامش مؤتمر العلوم الإنسانية الإسلامية في مناقشة حول أهمية الاهتمام بالعلوم الإنسانية الإسلامية، إن إحدى مشاكل العلوم الإنسانية والفكر السائد في الغرب هي تصورهم الخاطئ للإنسان، وقال: "إن الصورة الشاملة للإسلام عن الإنسان، والتي تشمل الأبعاد المادية والروحية، هي صورة متعالية".

وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه حرس الثورة للقضايا الثقافية، واعتبر أن أحد ركائز قوة هذه المؤسسة هو معالجة هذه الأبعاد الأيديولوجية والثقافية والاهتمام بقضايا مثل نمط الحياة الإيرانية الإسلامية، وقال: "إن قوة حرس الثورة ودوره الخاص في حماية أمن وكرامة الشعب الإيراني جعل الأعداء يسعون دائمًا إلى تدميره أو إضعافه من خلال إطلاق ادعاءات وشائعات كاذبة".

ورداً على سؤال حول الشائعات الأخيرة في الفضاء الإلكتروني بشأن تغيير القائد العام لحرس الثورة، وصف ممثل الوفقيه هذه القضية بأنها أحد أمثلة هذه الأكاذيب والشائعات، وقال: "تُثار مثل هذه القضايا بين الحين والآخر على شكل معلومات كاذبة ومضللة لإضعاف المسؤولين والقادة، ولكن يجب أن نقول لأعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية الظاهرون والباطنون أن القائد العام للحرس يعمل بإقتداروقوة وقدرة وبخطة محكمة وثابتة، وليس لهذه الشائعات أي تأثير على أنشطته والتنظيم القوي لحرس الثورة الاسلامية".

وأكد أننا نعيش مع هذه الشائعات منذ زمن، وأضاف: "إن القيادة العليا للحرس الثوري وقادة القوات حاضرون في الميدان ومختلف الساحات بكامل قوتهم وجاهزيتهم لحماية الثورة، وهذه الشائعات لا تؤثر إطلاقا على عزيمتهم وإرادتهم ونضالهم الثابت والصادق".

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