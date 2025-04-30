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٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٤٤ ص

زيادة سرعة السفن الحربية للحرس الثوري الإيراني إلى 215 كم

زيادة سرعة السفن الحربية للحرس الثوري الإيراني إلى 215 كم

أعلن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسيري: "لقد قمنا ببناء سفينة لإطلاق الصواريخ بسرعة 116 عقدة أي ما يعادل 215 كيلومترًا في الساعة على الأرض، وأكملت جميع الاختبارات الفنية والتخصصية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الأدميرال علي رضا تنكسيري في مراسم الاحتفال باليوم الوطني للخليج الفارسي: "لقد بنينا سفينة لإطلاق الصواريخ تبلغ سرعتها 116 عقدة، وهو ما يعادل 215 كيلومترا في الساعة على الأرض، وأكملت جميع الاختبارات الفنية والتخصصية".

وأضاف قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني: "في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقوم ببناء سفننا وصواريخنا وطائراتنا بدون طيار وغواصاتنا". مؤكدا: "نحن نعمل ليل نهار لضمان أمن الخليج الفارسي".

وفي إشارة إلى قدرات هذه القوة، قال الأدميرال تنكسيري: "نتذكر قبل الثورة، عندما لم نكن قادرين حتى على بناء قارب صيد صغير، حيث كانت شركة أمريكية هي التي تصنعها لنا، أما الآن فقد صنعنا غواصة الشهيد سليماني بأحدث التقنيات، والتي تستطيع الإبحار لمسافة 5000 ميل بحري دون توقف في المحيطات".

/انتهى/

رمز الخبر 1957345
جواد ماستری فراهانی

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