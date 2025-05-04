العميد جواني: تراجع العدو عن مواقفه يعود إلى فهمه الأفضل لقدراتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد في الأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في مجلس الشورى الإسلامي، اجتماع لاستعراض آخر التطورات الداخلية ومجال المقاومة، بحضور العميد يد الله جواني، المستشار السياسي للحرس الثوري الإسلامي، وناشطين في مجال المقاومة.

وفي البداية، شرح العميد جواني، آخر الأوضاع الداخلية في البلاد، ثم أشار إلى أهمية دور الجبهة الداخلية الموحدة في تحقيق الإنجازات الخارجية وضرورة تعزيز هذا المجال.

وتطرق أيضاً إلى قضية المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً: "إن الوضع الحالي وتراجع العدو عن مواقفه يشير إلى فهمه الأفضل لقدرات الجمهورية الإسلامية".

وتابع: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع أفضل وأكثر قدرة في جميع النواحي مقارنة بعام 2015، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإنجازات التي يحققها المفاوضون من أجل البلاد".

وفي استمرار لهذا اللقاء، أوضح السيد مجتبى أبطحي، الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في مجلس الشورى الإسلامي، الأوضاع الراهنة لمحور المقاومة في المنطقة، وخاصة في المنطقة اليمنية، وأشار إلى الأضرار التي لحقت بالأميركيين والصهاينة.

واعتبر أيضاً أنه من الضروري التركيز أكثر على القوة الناعمة والعمل في الساحة الناعمة، وتحدث عن إمكانية تطوير دائرة المقاومة ومساحة لمشاركة الدول الأخرى في مواجهة الكيان الصهيوني ومواجهته.

ويُشار إلى أن مجموعة العمل الخاصة بمقاطعة بضائع الكيان الصهيوني قدمت أيضاً تقريراً عن الإجراءات المتخذة ووصفت القدرات الاقتصادية للكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة وخارجها وكيفية تعامله مع هذه القضية.

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