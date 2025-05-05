لا تنسَ هذا دعاء بعد الطعام، كلمات بسيطة بفضلٍ عظيم

وكالة مهر للأنباء: الأطعمة نعمة عظيمة من نعم الله علينا، تستحق منا الشكر والتقدير. ولأن الإسلام دين يشمل جميع جوانب الحياة، فقد أرشدنا إلى آداب تناول الطعام، ومن أبرزها الدعاء بعد الأكل، فهو وسيلة لشكر الله عز وجل على نعمه، وطلب البركة في الرزق، والوقاية من الكبر والنسيان.

في هذا المقال، سنتحدث عن دعاء بعد الأكل، ونوضح صيغ الأدعية الواردة في السنة النبوية، وفوائد الالتزام بها، وبعض الآداب الإسلامية التي تتعلق بتناول الطعام والانتهاء منه. كما سنتعرف على كيفية جعل هذه العادة عبادة خالصة لله تعالى.

أهمية الدعاء بعد الطعام في الإسلام

إن الدعاء بعد الأكل ليس مجرد كلمات تُقال بعد الانتهاء من تناول الطعام، بل هو تجسيد لمعنى الشكر، ووسيلة للتقرب إلى الله تعالى. فالمسلم يدرك أن الطعام الذي بين يديه لم يكن ليوفره بنفسه فقط، بل هو من فضل الله ورزقه. ولذلك، فإن شكر الله والدعاء بعد الأكل يعمّق هذا الشعور بالتقدير والامتنان.

قال الله تعالى:

"وَكُلُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَاشْكُرُوا لَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ" [سورة النحل: 114]

صيغ الدعاء بعد الطعام

ورد في السنة النبوية عدة صيغ لـ دعاء الانتهاء من الطعام، ومنها:

"الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين"

وهذا الدعاء يُقال بعد الإنتهاء من الطعام، وهو من الأذكار التي كان النبي يواظب عليها، كما ورد في الحديث الصحيح.

"الحمد لله الذي أطعم هذا، وسقاه، وسوغه، وجعل له مخرجا"

رواه أبو داود. ويُظهر هذا الدعاء إدراك نعمة الهضم وخروج الطعام، وهي نعمة لا يدركها كثيرون إلا عند فقدانها.

"اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرا منه"

وهذا يُقال خصوصا إذا كان الطعام لذيذا أو ذا طابع خاص كالحلوى أو الفاكهة.

ما هو دعاء بعد الطعام الوارد عن النبي ﷺ؟

لقد ثبت عن النبي محمد ﷺ عدد من الأدعية التي تقال بعد الانتهاء من الطعام، ومن أشهر هذه الأدعية:

"الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين"

رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح.

ويُعد هذا الدعاء من أكثر الأدعية المختصرة والمعبّرة، حيث يجمع بين الحمد لله على نعمة الطعام والشراب، وكذلك على نعمة الإسلام.

ومن الأدعية الأخرى التي وردت عن النبي ﷺ:

"الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفيٍّ ولا مودَّع، ولا مستغنى عنه ربنا"

رواه البخاري.

وفي هذا الدعاء نرى تعبيرا دقيقا عن الاكتفاء بالنعمة، والاستغناء بالله عن غيره، والتقدير العميق للطعام كأحد مظاهر رحمة الله بعباده.

أفضل دعاء بعد الطعام

يعود الالتزام بـ الدعاء بعد الأكل بفوائد عظيمة على المسلم، سواء في الدنيا أو الآخرة. ومن أبرز هذه الفوائد:

نيل رضا الله: فالشكر من صفات المؤمنين، والله يحب الشاكرين. دوام النعمة: الشكر من أسباب حفظ النعم واستمرارها. الوقاية من الكبر: التواضع والشكر بعد الطعام يبعد النفس عن الغرور والاعتماد على الذات. زيادة البركة: الذكر والدعاء يجلب البركة في الطعام والحياة. الراحة النفسية: الامتنان يعزز الصحة النفسية والرضا الداخلي.

آداب تناول الطعام والانتهاء منه

بالإضافة إلى الدعاء بعد الأكل، هناك آدابا إسلامية ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ومنها:

التسمية قبل الأكل

قال النبي ﷺ: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله، فليقل: بسم الله أوله وآخره".

رواه الترمذي.

الأكل باليمين

فعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك". متفق عليه.

الأكل مما يلي الشخص

وهو من الأدب والاحترام لمن يشاركونك الطعام.

عدم الإكثار من الطعام

قال ﷺ: "ما ملأ آدمي وعاء شرّا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه...". رواه الترمذي.

قول الدعاء بعد الأكل مباشرة

يفضّل أن يُقال دعاء الانتهاء من الطعام مباشرة بعد الأكل، وقبل الانشغال بأي أمر آخر، لما فيه من تعظيم للنعمة.

تعليم الأطفال دعاء بعد الطعام

من الأمور المهمة في التربية الإسلامية أن نغرس في نفوس أطفالنا حب الله وذكره، ومن الوسائل الفعّالة لذلك هو تعليمهم الدعاء بعد الأكل. ويمكن فعل ذلك عن طريق:

تكرار الدعاء أمامهم بعد كل وجبة. تعليمه بأسلوب قصصي. مكافأتهم عندما يلتزمون به. تعليق بطاقات في المطبخ أو غرفة الطعام تتضمن الدعاء.

بهذه الطريقة، ينشأ الطفل على حب الذكر والشكر، ويتعود عليه كعادة يومية جميلة.

الفرق بين دعاء قبل الطعام وبعده

من السنة أيضا أن يقول المسلم دعاء قبل الأكل، كأن يقول: "بسم الله"، أو "بسم الله الرحمن الرحيم"، ومن نسي أن يقولها في البداية، فله أن يقول أثناء الأكل: "بسم الله في أوله وآخره".

أما الدعاء بعد الأكل، فهو عادة ما يكون بصيغة حمد وشكر لله على تمام النعمة. ومن المستحسن أن يجمع المسلم بين دعاء ما قبل الأكل وبعده، حتى يكون من الذاكرين الله في كل حال.

هل هناك دعاء خاص بعد شرب الماء؟

نعم، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه كان إذا شرب الماء قال:

"الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا"

وهذا يبين أن الدعاء بعد الأكل أو الشرب يشمل كل أنواع النعم.

دعاء بعد الطعام في الحياة اليومية

قد يغفل بعض الناس عن الدعاء بعد الأكل بسبب الانشغال أو الاستعجال، لكن مع الوقت يمكن تحويل هذا الدعاء إلى عادة يومية ثابتة لا تُنسى، من خلال:

تذكير النفس بأن كل نعمة تستحق شكرا. تدوين الدعاء على ورقة صغيرة قرب طاولة الطعام. ربطه بأوقات محددة (مثلا: بعد الفطور دائما). تعليم أفراد العائلة أهمية هذا الدعاء.

كيف نجعل دعاء الانتهاء من الطعام عبادة؟

إن النية هي أساس العبادة، فإذا نوى المسلم من خلال دعاء الانتهاء من الطعام شكر الله واتباع السنة، فإن هذا الدعاء يتحول من عادة إلى عبادة يؤجر عليها، ويكون سببا في رفع الدرجات.

فكلما تناولت طعاما، تذكر أن هناك ملايين من الناس لا يجدونه، وأن الله اختارك لتعيش في كرم ونعمة، فتقول: "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين"، بهذا الدعاء البسيط، تكون قد عبّرت عن امتنان عظيم.

خاتمة

إن دعاء بعد الطعام هو سلوك إيماني راقٍ، يعكس وعي المسلم بنعم الله، وحرصه على اتباع سنة النبي محمد ﷺ. وهو من العادات التي ينبغي ألا تُهمل أو تُستبدل بكلمات عامية، بل يجب الحفاظ عليها وتعليمها للغير، لتظل سنة قائمة وحية في بيوت المسلمين.

فلتجعل من دعاء الانتهاء من الطعام طريقتك اليومية في شكر الله، ولتغرسه في قلبك وقلب أبنائك، ليكون مفتاحا للبركة والرضا في حياتك. "الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين"