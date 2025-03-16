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١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:٤٣ ص

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك

روي عن ابن عباس عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصيام كلّ يوم من شهر رمضان فضلاً كثيرا،ً وذكر لكلّ يوم منه دعاء، واليكم دعاء اليوم الخامس عشر لشهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ ".

ثواب هذا الدعاء:

"مَنْ دَعَا بِهِ قَضَى اللَّهُ لَهُ ثَمَانِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، وَ عِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ، وَ رَفَعَ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي جِوَارِ النَّبِيِّينَ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ، فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ غُرْفَةٍ، فِي كُلِّ غُرْفَةٍ أَلْفُ أَلْفِ حُجْرَةٍ، فِي كُلِّ حُجْرَةٍ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ‏ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ" .

/انتهى/

رمز الخبر 1955593

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