انتشار تقريض قائد الثورة لكتاب "روح الله" في مهرجان فنون وأدب الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد مرور أكثر من أربعة عقود على انتصار الثورة الإسلامية، فإن إعادة قراءة حياة وشخصية الإمام الخميني رحمه الله، لا تزال من الضرورات الثقافية والاجتماعية في البلاد.

ولهذا السبب أطلق على حفل تكريم فن أدب الثورة الإسلامية في نسخته الرابعة اسم "روح الله"، وسيتم خلال هذا الحفل نشر تقريض آية الله الخامنئي على كتاب "روح الله".

وصدر كتاب "روح الله"، وهو سرد وثائقي لمراحل صعود زعيم ديني وسياسي، في 412 صفحة عن دار نشر مدينة الأدب عام 2022. حيث يلقي مؤلف هذا الكتاب، هادي حكيميان، نظرة جديدة وفريدة على حياة الإمام الخميني (رض)، ويروي اللحظات المصيرية للثورة ويقدم للجمهور جوانب جديدة من قيادته.

ستقام فعالية "روح الله" في خرداد عام 1404 هـ، في ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمه الله.