قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله رسولي محلاتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن قائد الثورة الإسلامية تقدم بالتعازي بوفاة حجة الإسلام سيد هاشم رسولي محلاتي.

وورد في بيان التعزية إن هذا العالم النبيل عاش حياة مباركة، وقدم خدمات جليلة للجمهورية الإسلامية خلال حياته، سائلا المولى عز وجل علو الدرجات والرحمة والمغفرة للمرحوم.

على أثر رحيل العالم المتقي حجة الإسلام سيد هاشم رسولي محلاتي ، أصدر سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رسالة تعزية.

وفيما يلي نص رسالة تعزية قائد الثورة الإسلامية المعظم:

باسمه تعالى

"إنني أتقدم بالتعازي على رحيل العالم المتقي المرحوم حجة الإسلام السيد هاشم رسولي محلاتي رحمة الله عليه لعائلته المكرمة ولكافة ذويه وكذلك لمحبيه ومتعلقيه.

فإن انتهاله من دروس الإمام الخميني وسائر الفقهاء الكبار في قم ومشهد ونجف و طهران لسنوات طوال، وبعد رحيل الإمام الخميني كان يتعاون معنا، له الكثير من المؤلفات التي يستفاد منها المحققين.

أسأل الله أن يتغمد هذا الرجل الجليل برحمته ومغفرته".

السيد علي الخامنئي