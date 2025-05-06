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٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٤٨ م

86 مصابًا و 9 وفيات نتيجة حوادث جوية

86 مصابًا و 9 وفيات نتيجة حوادث جوية

أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية عن إصابة 86 شخصًا ووفاة 9 آخرين نتيجة حوادث جوية وقعت في الأيام الماضية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار بابك يكتابرست إلى وقوع حوادث جوية خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرض 86 شخصًا للإصابة نتيجة الرياح الشديدة والرعد والبرق، ومن بين هؤلاء، للأسف، توفي 9 أشخاص.

وأضاف أن 4 من حالات الوفاة كانت نتيجة الرياح الشديدة وسقوط الأجسام، بينما كانت 5 حالات نتيجة صواعق.

وأشار يكتابرست إلى أن محافظة طهران سجلت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين 63 شخصًا، تلتها محافظة خراسان الجنوبية بـ 7 مصابين، ثم كرمانشاه بـ 4 مصابين، ومازندران بـ 3 مصابين، ومركزي بـ 2 مصابين، وقزوين بـ 2 مصابين، والبرز بـ 2 مصابين، وأذربيجان الغربية بمصاب واحد، وخراسان رضوي بمصاب واحد، وكذلك محافظة خوزستان بمصاب واحد.

/انتهى/

رمز الخبر 1957598
یاسر المصری

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