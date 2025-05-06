86 مصابًا و 9 وفيات نتيجة حوادث جوية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار بابك يكتابرست إلى وقوع حوادث جوية خلال الأسبوع الماضي، حيث تعرض 86 شخصًا للإصابة نتيجة الرياح الشديدة والرعد والبرق، ومن بين هؤلاء، للأسف، توفي 9 أشخاص.

وأضاف أن 4 من حالات الوفاة كانت نتيجة الرياح الشديدة وسقوط الأجسام، بينما كانت 5 حالات نتيجة صواعق.

وأشار يكتابرست إلى أن محافظة طهران سجلت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ عدد المصابين 63 شخصًا، تلتها محافظة خراسان الجنوبية بـ 7 مصابين، ثم كرمانشاه بـ 4 مصابين، ومازندران بـ 3 مصابين، ومركزي بـ 2 مصابين، وقزوين بـ 2 مصابين، والبرز بـ 2 مصابين، وأذربيجان الغربية بمصاب واحد، وخراسان رضوي بمصاب واحد، وكذلك محافظة خوزستان بمصاب واحد.

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