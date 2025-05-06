إيران تشارك في الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة تخطيط الملاحة الجوية للشرق الأوسط في قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك الفريق المتخصص لمنظمة الطيران المدني الايراني في الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة تخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية الإقليمية في الشرق الأوسط والاجتماع الثاني عشر لمجموعة سلامة الطيران الإقليمية في الشرق الأوسط في الدوحة بقطر.

وحضر القمة ممثلون عن 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في منطقة الشرق الأوسط والمنظمات الدولية للطيران.

ونظراً للأهمية الكبرى لهذين الاجتماعين، فقد أوفدت منظمة الطيران المدني، بصفتها ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون الطيران المدني، فريقاً إدارياً وخبراء يتكون من خبراء في مجال مراقبة عمليات الطيران والسلامة ومعايير الطيران للمشاركة في هذا الاجتماع.

/انتهى/