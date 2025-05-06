غروسي يناقش البرنامج النووي الايراني مع كالاس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "X" عن محادثة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول تطورات البرنامج النووي الإيراني.

وكتب غروسي: "أجريت محادثة مهمة مع كايا كالاس حول الدور الذي لا يمكن إنكاره للوكالة الدولية في التحقق من عدم الانتشار، بما في ذلك في إيران، فضلاً عن دعمنا للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا وأنا ممتن للمساعدة الحيوية التي قدمها لنا الاتحاد الأوروبي في تنفيذ مهمتنا".

وكتب كلاس أيضًا في رسالة على "X" أمس: "تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للدبلوماسية بشأن القضية النووية الإيرانية وخفض التصعيد في المنطقة".

وتأتي المحادثة التي جرت أمس بين كالاس وعراقجي والمشاورات التي جرت اليوم مع غروسي في وقت تجري فيه مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ أواخر أبريل/نيسان.

وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في 13 أبريل/نيسان في مسقط، وانعقدت الجولة الثانية في 19 أبريل/نيسان في روما، العاصمة الإيطالية. كما عقدت في سلطنة عمان، في 26 مايو/أيار الماضي، الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، بحضور ستيف ويتكوك المبعوث الخاص لترامب، وعراقجي.

وكان من المقرر عقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم السبت هذا الأسبوع، لكن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أعلن يوم الخميس الماضي في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أنه "بسبب أسباب لوجستية، فإننا نعيد جدولة الاجتماع المتعلق بالمحادثات بين إيران والولايات المتحدة".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري في تقرير أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين من المرجح أن يسعوا إلى عقد جولة رابعة من المحادثات نهاية هذا الأسبوع.

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