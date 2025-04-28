ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على استمرار المحادثات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن أجرى نائب مدير شؤون الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارته إلى طهران، محادثات مع بهروز كمالوندي بشأن القضايا الفنية والضمانات.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن ماسيمو آبارو التقى بكمالوندي في إطار تعزيز التعاونات المتعلقة بالضمانات بين إيران والوكالة.

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران ولقاءاته بكل من وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، حيث وصل ماسيمو آبارو الليلة الماضية إلى طهران على رأس وفد من الوكالة.

وبحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فقد عقد آبارو اليوم لقاءً مع وفد من المنظمة برئاسة بهروز كمالوندي، معاون الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، حيث جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما المسائل الفنية والضمانات.

وأكد بيان المنظمة أن الوفد التابع للوكالة سيغادر طهران الليلة متوجهاً إلى فيينا، مشيرًا إلى أن الطرفين ناقشا جميع المسائل العالقة، بما في ذلك القضايا المتبقية المتعلقة بالضمانات، وتم الاتفاق على آلية متابعة هذه المسائل واستمرار المحادثات وتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.