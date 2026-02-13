عراقجي ينتقد نهج الاتحاد الأوروبي غير اللائق تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كامبوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اجرى مباحثات هاتفية اليوم الجمعة مع وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي.

ورحّب وزير الخارجية القبرصي ببدء جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً على أهمية استمرار المحادثات وخفض التوترات، وأعلن استعداد قبرص لتقديم أي مساعدة في هذه العملية.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني نهج الاتحاد الأوروبي غير اللائق تجاه إيران، ولا سيما الخطوة المهينة الأخيرة التي اتخذها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بتصنيف جزء من القوات المسلحة الإيرانية، والتدخل غير اللائق في الشؤون الداخلية الإيرانية، فضلاً عن المواقف غير الصحيحة بشأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة وجرائم الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة، باعتبارها تتعارض مع مبدأ سيادة القانون واحترام مبادئ وقواعد القانون الدولي، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بجدية في نهجه غير البنّاء.

وخلال هذه المكالمة الهاتفية، أطلع وزير الخارجية نظيره القبرصي على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة.