عدوان صهيوني على اليمن يستهدف مطار صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استهدفت طائرات الإحتلال محطة كهرباء ذهبان في العاصمة صنعاء

كما قالت القناة 13 الإسرائيلية : عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ عملية في اليمن

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قصف مبنى الركاب وطائرات مدنية ومرافق خدمية في مطار صنعاء.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم يستهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وفي وقت سابق اليوم أنذر جيش الإحتلال الإسرائيلي، بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي فورا تمهيدا لمهاجمتها، وذلك في إطار استمرار الغارات على اليمن.

وجاء الهجوم الجديد على مطار العاصمة بعد يوم واحد من شن الاحتلال غارات على اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة، قالت إنه رد على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.