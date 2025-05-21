مسيرات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت مقاطع فيديو إندلاع النيران في السيارة، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن هوية المستهدف.

في غضون ذلك، ألقت مسيرات إسرائيلية فجر اليوم 3 قنابل صوتية على بلدتي البستان ويارين بالقطاع الغربي جنوب لبنان.

وتواصل المسيرات الإسرائيلية شن هجمات على عدد من الأهداف جنوب لبنان، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس الثلاثاء دراجة نارية على طريق المنصوري-مجدل زون في قضاء صور، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ويوم الاثنين، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مسيرات إسرائيلية لدراجة نارية في بلدة صربين وأطراف بلدة حولا بجنوب لبنان.

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