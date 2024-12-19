استشهاد 9 يمنيين في عدوان صهيوني على صنعاء والحديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة المسيرة التلفزيونية، إن تسعة أشخاص في اليمن استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على اليمن في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وذكرت القناة أن سبعة استشهدوا في ضربة على ميناء الصليف، بينما استشهد اثنان في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دفاعاته اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن قبل دخوله أجواء فلسطين المحتلة.

وقال الجيش إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط الكيان، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن دوي انفجارات متعددة في مدينة القدس، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.

من جهتها، أفادت مصادر بسماع دوي انفجار شرق تل أبيب، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت القوات المسلحة اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا على هدف عسكري صهيوني في يافا.

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