شاهد..رئيس البرلمان الإيراني ينشر عدة خرائط تاريخية للخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X ردا على تقارير صحفية حول خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام أسماء وهمية للخليج الفارسي: "طلبت من مكتبة البرلمان نشر بعض الخرائط التاريخية للخليج الفارسي الموجودة في الأرشيف.. قالوا لي إن عدد هذه الكتب والخرائط يكون كبيرا لدرجة أن كل واحد من السياسيين الوهميين سيحصل على عدة نسخ منها".

ونشر قاليباف بعض هذه الخرائط على حسابه وأضاف: "ربما يمكن شراء الأحذية والملابس بالدولار والدراهم، لكن التاريخ والجغرافيا لا يمكن شراؤهما.بعملك هذا تذهب بماء وجهك وتزعجنا فقط ".

هذا وزعمت صحيفة اسوشتدبرس اليوم الاربعاء بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بكلامه امس الثلاثاء بأنه سيبلغ عن اعلان هام خلال الايام المقبلة، قصد انه يريد اعلان تغيير الاسم التاريخي للخليج الفارسي بالخليج العربي او خليج العرب.

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