إيران تؤكد على أهمية وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن شهرياري، عضو الوفد البرلماني الإيراني في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (PUIC)، تحدث في اللجنة الدائمة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية قائلاً: "نحن اليوم نقف في مواجهة أحد أكثر مشاريع الاستعمار الجديد تعقيدًا ووضوحًا، وهو المشروع المنظّم والهادف لتهويد القدس الشريف."

وأوضح أن هذا المشروع ليس إجراءً مؤقتًا، بل استراتيجية يتبناها الكيان الصهيوني الغاصب مستغلاً صمت المجتمع الدولي وبعض اتفاقيات التطبيع السياسي، لينفذ خططه تدريجيًا.

وأضاف: "محاولات تغيير التركيبة السكانية في القدس، سنّ القوانين التمييزية، التدمير الممنهج للأحياء الفلسطينية، تقويض الحريات الدينية للمسلمين والمسيحيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، جميعها تدل على مشروع ممنهج لطمس الهوية الإسلامية والعربية للمدينة المقدسة."

وأكد شهرياري أن المسؤولية القانونية والتاريخية للبرلمانات الإسلامية أصبحت اليوم أكثر جسامة من أي وقت مضى، مشددًا على أن "الاكتفاء بالقرارات والشجب لم يعد كافيًا، بل يجب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والاستفادة من الأدوات القانونية الدولية، وتحريك الشعوب الإسلامية لمواجهة هذا المشروع غير القانوني والخطير، والعمل الجاد لمنع تطبيقه على أرض الواقع."

وشدد على أن القدس الشريف هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة، مضيفًا: "بحسب القانون الدولي، لا يحق لأي جهة إجراء تغيير على وضع المدينة دون إرادة الشعب الفلسطيني. وكل ما تقوم به سلطات الاحتلال يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة."

وفي ختام كلمته، أكد ممثل بجنورد في البرلمان الإيراني: "نحن، ممثلي الشعب الإيراني، نؤكد على أهمية وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التهديدات التي تطالها، ونعلن وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وسنواصل دعمنا لتحرير القدس الشريف وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبضة الكيان الصهيوني الغاصب."

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