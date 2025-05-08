إعادة تسمية جولة التنس العالمية إلى جولة الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد المناقشات التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية، اتصل داود عزيزي، رئيس الاتحاد الإيراني للتنس، بمسؤولي الاتحاد الدولي لهذه الرياضة، مؤكدا على الاسم والمصطلح الصحيح "الخليج الفارسي"، وطلب تغيير اسم جولة التنس العالمية إلى جولة الخليج الفارسي العالمية. وبالموافقة مع هذا الموضوع، ستستمر هذه الجولة تحت المسمى الجديد اعتبارًا من اليوم.

وأكد الاتحاد الإيراني للتنس في بيان له أن الخليج الفارسي سيبقى دائما هو الخليج الفارسي.

وجاء في البيان:

جلبت الرياح الجنوبية الدافئة التي تهب من الشواطئ الزرقاء للخليج الفارسي الأبدي معها اسمًا جديدًا هذه المرة. اسم متجذر في تاريخ وهوية هذه الأرض القديمة والثقافية. هذا التغيير ليس مجرد تحويل للعنوان؛ وسيكون بمثابة تنفس أرض تتدفق في عروقها مياه الخليج الفارسي الزرقاء.

إن الاسم الذي يلمع على سطح هذه المسابقات العالمية هو تذكير للأمواج التي هديرت عبر هذه الأرض لعدة قرون. الخليج الفارسي ليس مجرد جغرافيا بسيطة، بل هو مظهر من مظاهر الثقافة والمقاومة واعتزاز الشعب الذي كان وسيظل دائمًا حارسًا لهذا الخليج، اي الإيرانيون.

هذه المرة، تتدحرج كرات التنس على ملعب منقوش عليه اسم الخليج الفارسي. يبدو أن كل ركلة، وكل صيحة انتصار، وكل هتاف من الجمهور، يتناغم مع أمواج البحر الفارسي الهادرة. لم تعد هذه مجرد مسابقة رياضية؛ إنه مهرجان للوطنية والفخر.

جولة الخليج الفارسي العالمية للتنس ليست عنوانًا بل رسالة؛ رسالة صمود الشعب الذي يعشق اسم الخليج الفارسي الخالد بكل قلبه وروحه، واليوم يجب على العالم أن يعرف أن طهران تستضيف لاعبي التنس من جميع أنحاء العالم الذين يتنافسون تحت الاسم المجيد لجولة الخليج الفارسي العالمية.

يذكر أن منافسات جولة الخليج الفارسي العالمية للتنس تقام في طهران بمشاركة 88 لاعباً ولاعبة تنس من إيران والهند والسويد وروسيا وأستراليا وصربيا وإنجلترا وإيطاليا واليابان وتركيا والعراق والأرجنتين وإسبانيا وسوريا وماليزيا وفنزويلا والجزائر ولبنان وفرنسا.

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