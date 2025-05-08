أحمديان: مضمون ونتائج المفاوضات غير قابلة للتنبؤ ومرهونة بسلوك واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، أكد على هامش منتدى قادة ومدراء الحرس الثوري، أن نتائج أي مفاوضات مقبلة "لا يمكن التنبؤ بها" وتظل مرهونة بسلوك الولايات المتحدة وظروف التفاوض.

وأوضح أحمديان أن "المفاوضات المباشرة تحت الضغط والتهديد هي أمر غير عقلاني وغير شريف"، مشدداً في المقابل على أن "الحوار في أجواء متكافئة وخالية من الإملاءات يعد نهجاً عقلانياً وشريفاً".

وأضاف أن الخطوط الحمراء لإيران واضحة ومعلنة، إلا أن مسار المفاوضات ونتائجها المستقبلية "تعتمد على كيفية تعامل الطرف الآخر، وخاصة الإدارة الأمريكية، مع هذا الملف".

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