عارف: لا يمكن تشويه الهوية التاريخية لـ"الخليج الفارسي" هو جزء لا يتجزأ من هوية الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، ردا على المحاولات الاخيرة الرامية لتحريف اسم "الخليج الفارسي" كتب عارف في حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام" ان الخليج الفارسي ليس فقط اسما، بل هو جزء لا يتجزأ من هوية الايرانيين وتراثهم الحضاري وكبريائهم الوطني.

وتابع أن هذه حقيقة يعرفها المجتمع الدولي حق المعرفة.

واشار الى الماضي التاريخي لهذه التسمية وقال ان بحر بارس الذي يعد الخليج الفارسي جزء منه، أُطلق لالوف السنين على هذا المسطح المائي تاسيسا على الوثائق والمستندات والخرائط الجغرافية.

وشدد على الوحدة الوطنية للذود عن هذه التسمية التاريخية قائلا ان الشعب الايراني وبكل ولاءاته وتوجهاته لن يتردد في الدفاع عن هذه الحقيقة التاريخية المسلم بها. إن الذود عن اسم الخليج الفارسي هو الذود عن العلم والتاريخ والهوية الوطنية.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية متوجها الى مسؤولي الدول الاخرى ان الاطلاع على التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي هو واجب رئيسي يثقل كاهل قادة وسلطات الدول. ان ايران ومن اجل الحفاظ على هذا التراث التاريخي كانت وستكون مصممة وموحدة ومتماسكة دائما.

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