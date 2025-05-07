إقامة يوم الأولمبياد تحت شعار "الخليج فارسي للأبد"

أفادت وكالة مهر للأنباء،تحتفل اللجان الأولمبية الوطنية في جميع أنحاء العالم سنوياً باليوم العالمي للأولمبياد في الثالث من شهر تیر (23 يونيو)، وهو تاريخ تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية، من خلال تنظيم احتفالات ثقافية ورياضية. وفي هذا السياق، ستُقام مراسم هذا العام في بلادنا على مدى أسبوع تحت عنوان "الخليج فارسي للأبد"، مع تكريم عائلات الضحايا والمصابين في حادثة ميناء شهيد رجائي.

ستُقام هذه الفعالية بحضور الرياضيين، أبطال الأولمبياد، المسؤولين ورؤساء الاتحادات الرياضية، بالإضافة إلى المهتمين والجمهور، من خلال سباقات جماعية في المسارات المحددة، وبعض البرامج الجانبية في عدة محافظات. وستكون افتتاحية هذه المراسم في بندرعباس، بينما ستُختتم في إحدى مدن سواحل بحر قزوين.

الهدف الرئيسي من إقامة الاحتفال في اليوم العالمي للأولمبياد هو تعزيز الرياضة والأنشطة البدنية، وتعزيز القيم الأولمبية، وتقوية التضامن العالمي، وتذكير الناس بتاريخ وإرث الأولمبياد.

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