أحمديان: إيران وباكستان لن تسمحا بأن يصبح السلام الإقليمي لعبة في أيدي الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد علي أكبر أحمديان، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الباكستاني محمد عاصم مالك، اليوم الاثنين، على الأهمية الخاصة للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين إيران وباكستان، قائلا: "إن البلدين ملتزمان بتعزيز هذا التعاون".

وفي هذه المحادثة، هنأ أحمديان عاصم مالك على تعيينه مستشارا للأمن القومي للحكومة الباكستانية، وقال: "إن الدولتين المتجاورتين ملتزمتان بأمن حدودهما المشتركة ومكافحة الإرهاب، ولن تسمحا بأن يصبح سلام شعوب المنطقة لعبة في أيدي الأعداء".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادنا: "إن التعاون بين البلدين يصب في مصلحة وأمن المنطقة، وسيستمر هذا التعاون بقوة".

وجرى خلال الاتصال بحث واستعراض آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين البلدين.

وبدوره، أعرب عاصم مالك عن تقديره للدور الإيجابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، وأعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات في الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية.

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