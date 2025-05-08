اللواء سلامي للكيان الصهيوني وامريكا: اذا ارتكبتم اي خطأ سنفتح ابواب جهنم عليكم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامة، حذر خلال كلمة له في الذكرى السنوية لاستشهاد السيد ابراهيم رئيسي، في مشهد المقدسة، ان اي خطأ يرتكبونه سيفتح ابواب جهنم عليهم.

واضاف ان الكيان الصهيوني لم يتحمل صاروخا من اليمن فكيف سيتحمل سيل من الصواريخ الايرانية، قائلا: اجلسوا في مكانكم افضل لكم.

واكد اللواء سلامي، ان ايران قامت بالاجراءات اللازمة، لاي عدوان مشددا على ان اي خطأ يرتكبونه سيجعلهم ينسون عمليتي الوعد الصادق 1 و2.

واضاف قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي: أقول للأميركيين إذا هددتمونا في الملف النووي فنحن جاهزون لمواجهة الحرب على المستويات كافة

وحذر اللواء سلامي من ان "إسرائيل" تدفع الولايات المتحدة في اتجاه الحرب في المنطقة لكن على واشنطن أن تدرك أن هذه الحرب ستمثل خسارة كبيرة لها.