اللواء باقري: على الأعداء اعادة حساباتهم في الخليج الفارسي وبحر عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، وجه تحذيراُ شديد اللهجة لاعداء الجمهورية الاسلامية بالقول: "نحذر أعداء الثورة والجمهورية الاسلامية من ارتكاب اي مغامرة أو خطأ في الحسابات تجاه ايران".

وكتب رئيس أركان القوات المسلحة في رسالة تهنئة بـ "يوم البحرية الايرانية": "نحذر أعداء الثورة والجمهوريةالإسلامية، الذين يرغبون بضرب إيران لتبرير وجودهم غير الشرعي في المنطقة، لا سيما في الخليج الفارسي وبحر عمان بعدم القيام بأية مغامرة أو خطأ في الحسابات تجاه ايران، وإلا فسيتعين عليهم انتظار النيران السريعة والموجهة التي ستجبرهم على الفرار من المنطقة بطريقة مذلة./انتهى/