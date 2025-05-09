الرئيس الصيني: الصين وروسيا وجدتا الطريق الصحيح للتفاعلات بين الدولتين الجارتين الكبيرتين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة شنخوا الصينية انه أدلى شي بهذه التصريحات في بيان مكتوب لدى وصوله إلى موسكو في زيارة دولة للبلاد ولحضور الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى.

وأشار شي إلى أن الدولتين، باعتبارهما جارتين جيدتين لا يمكنهما الابتعاد عن بعضهما البعض وصديقتين حقيقيتين في السراء والضراء وشريكتين جيدتين في الإنجازات المتبادلة، صاغتا روح التنسيق الاستراتيجي في العصر الجديد، حيث تتسم بصداقة حسن الجوار الدائمة والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة.

وأكد شي أن العلاقات الثنائية المستقلة والناضجة والمرنة تجلب منافع كبيرة للشعبين وتقدم أيضا إسهامات مهمة في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتعزيز عالم متعدد الأقطاب متساو ومنظم.

وأشار شي إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية، كما يوافق الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.

وقال إن الصين وروسيا، وهما دولتان كبيرتان في العالم وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ستتعاونان من أجل حماية نتيجة الانتصار في الحرب العالمية الثانية والحماية القوية للنظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة والقائم على القانون الدولي، ومعارضة سياسات الهيمنة والقوة بحزم، وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلا وإنصافا.

في الصورة الملتقطة يوم 7 مايو 2025، الرئيس الصيني شي جين بينغ يصل إلى موسكو، روسيا. (شينخوا)

وقال الرئيس الصيني أيضا إنه سيعقد، خلال الزيارة، اتصالات معمقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية والتعاون العملي فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الكبرى محل الاهتمام المشترك، ما يضخ زخما قويا في تنمية شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

وفي سياق إشارته إلى أنه سيحضر احتفالات عيد النصر يوم 9 مايو مجددا بعد عقد من الزمان، ذكر شي أنه يتطلع إلى العمل مع قادة الدول الأخرى والشعب الروسي للإحياء المعمق لذكرى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم ببطولة للانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وإرسال الصوت القوي للعصر لحماية النزاهة والعدالة الدوليتين.

رافقت طائرة شي طائرات القوات الجوية الروسية بعد دخولها المجال الجوي للبلاد.

وعندما وصل شي إلى مطار فنوكوفو في موسكو، كان في استقباله والترحيب به بحرارة نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا ومسؤولون بارزون آخرون في الحكومة.