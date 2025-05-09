العرض العسكري بالساحة الحمراء الروسية في الذكرى الـ80 للنصر على النازية

أفادت وكالة مهر للأنباء وتفقد وزير الدفاع أندريه بيلاوسوف العرض العسكري وقدم له الصّف القائد الأعلى للقوات البرية في الجيش الروسي الجنرال أوليغ ساليوكوف، ثم توجه وزير الدفاع بعدها لتحية العرض العسكري وهنأهم بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

ويشارك في العرض العسكري 1500 فرد من المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتوجه الوزير بيلاوسوف إلى المنصة الرئيسية لتقديم تقريره النهائي عن جهوزية العرض إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد كلمة الرئيس بوتين، عزفت الأوركسترا النشيد الوطني الروسي، بالتزامن مع إطلاق المدفعية.

وعزف طلاب المعهد الموسيقي ومرت أمام المدرجات كتيبة حرس الشرف حملة الأعلام الروسية وراية النصر ومختلف التشكيلات في القوات الروسية، ورايات الجبهات العشر في الحرب الوطنية العظمى.

ومرت 45 راية قتالية للوحدات العسكرية المشهورة.

نوفوستي

ومر طيارو سنوات الحرب الذين سيطروا على الأجواء في الحرب ودحروا أسطورة الطيارين النازيين

وتبعهم البحارة تمثيلا للبحارة العسكريين الذين سطروا البطولات الجماعية، وتشكيلة من سلاح الهندسة في الحرب والذين أول من مهد الطريق أمام القوات واعادوا السلام إلى المناطق المحررة.

ومرت أمام المنصة قوات الاستطلاع العسكري، وقوات الحدود الذين لم يتراجعوا تحت ضربات العدو وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة.

- مرت كتيبة القوزاق الذين خاضوا عشرات المعارك ضد الأعداء.

- مر حرس الشرف التابع للكرملين من زمن الحرب والذين حرروا فيينا وبرلين وبراغ.

- شاركت وحدات من "رابطة الدول المستقلة"، ومرت أيضا وحدة من لواء وحدات حفظ السلام التابعة لجمهورية أذربيجان.

- ومرت وحدة عرض من لواء القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

- مثلت وحدة عرض إنزال هجومية جمهورية كازاخستان، وشارك عسكريون من الحرس الوطني للقوات المسلحة التابعة لجمهورية قيرغزستان.

- وطاجيسكان مثلتها وحدة عرض للقوات المجوقلة.

- كتيبة حرس الشرف التابعة لجمهورية تركمانستان.

- أمام المدرجات وحدة عرض من القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان.

- وشارك أيضا عسكريون من جيوش الدول الصديقة ومنهم طلاب الكلية الحربية التابعة للجيش الفيتنامي، ومرت وحدة عرض تابعة للشرطة العسكرية في جمهورية مصر العربية.

- وحدة من حرس الشرف التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني.

- وحدة عرض من الجيش الشعبي لجمهورية لاوس

- وحدة عرض من القوات المسلحة المنغولية

- عسكريون من القوات المسلحة التابعة لجمهورية ميانمار.

- طلاب الكليات العسكرية في روسيا والتي خرجت أبطالا في عهد الاتحاد السوفيتي وفي روسيا الاتحادية.

- وحدات عرض للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وتضم أبطال روسيا الاتحادية ومن حاملي الأوسمة.

- مسيرة الأكاديمية العسكرية الروسية وتضم ضباطا شاركوا في العملية الخاصة وهم قادة المستقبل في الجيش الروسي.

- تشكيلة للأكاديمية العسكرية للتأمين المادي والتقني التي تؤمن إمداد الجيش بكل ما يلزم لتحقيق النصر.

- طلاب أكاديمية ميخائيلوف العسكرية.

- النساء العسكريات ومعظمهن من حفيدات سلالات الضباط

- فوج القوات الفضائية الروسية يمثله طلاب وضباط الأكاديمية التي تعد أبرز المتخصصين في مجال الطيران السوفيتي ومن ثم الروسي.

- فوج القوات البحرية الروسية وبدأه فوج طلاب الكلية البحرية في البلطيق.

- طلاب الكلية البحرية للهندسة والتي خرجت أكثر من 25 ألف ضابط أصبح معظمهم قادة عسكريين بارزين.

- طلاب أكاديمية "بطرس الأكبر" والتي تعد منذ أكثر من 300 عام كبار الأدميرالات.

عرض الآليات والأسلحة

- دخلت دبابة "تي-34" السوفيتية الأسطورية في طليعة أرتال الآليات العسكرية المشاركة في العرض العسكري مع المدفعية، وهي الأسلحة التي كان لها الدور الحاسم في الانتصار في الحرب ووصلت إلى برلين بعد أن حررت عشرات المدن ونال جنود تلك الدبابات على ألقاب "أبطال الاتحاد السوفيتي".

- مجموعات استطلاع قتالية مزودة بأسلحة حديثة يمكن التحكم بها عن بعد.

- مركبات المشاة القتالية التي تحمل مدافع من العيار الكبير.

- دبابات قتالية "تي -72" التابعة لفوج الدبابات الأول.

- قوات الصواريخ والمدفعية في القوات الروسية التي تعمل على أقصى مدى وفي أقصر وقت قتالي ممكن.

- أحدث انظمة المدفعية بالإضافة إلى منظومات صاروخية والتي تسمح بإلحاق أقصى الضرر بالعدو.

- كتيبة صواريخ "إسكندر-إم" عالية الدقة.

- مجموعة من "الفوج السابع" المستقل للطائرات المسيّرة وتُستخدم جميعها بشكل فعّال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

- معدات تابعة لقوات الإنزال الجوي.

- قوات الصواريخ الاستراتيجية لمنظومة "يارس" والتي تتميز بإمكانية الانتشار السرّي وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الحالية والمستقبلية.

- عربات مصفّحة لنقل المشاة طراز "بوميرانغ" التي تؤمن الحماية الموثوقة للأفراد.

العرض الجوي

- المجموعة البهلوانية بمشاركة مجموعات الاستعراض الجوي "الفرسان الروس" و"السنونو" على متن مقاتلات "ميغ-29".

- واختتم العرض الجوي 6 طائرات طراز "سو - 25" التي زيّنت سماء العاصمة موسكو بألوان علم روسيا الاتحادية.

واختتم العرض العسكري بأداء الفرقة العسكرية لأغنية "يوم النصر" (دين بابيدي).

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