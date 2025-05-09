رئيس مجلس الشورى الإسلامي: التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف

أفادت وكالة مهر للأنباء صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي "قاليباف" اليوم الجمعة في اجتماع المنتخبين من الأعراق والمذاهب الإسلامية والنخب والمعتمدين في مدينة آزادشهر بمحافظة کلستان (شمال البلاد) : الثورة الإسلامية التي انتصرت بجهود الإمام الراحل (رض) ومشاركة الشعب، جلبت الهوية الوطنية لجميع القطاعات وابناء الشعب الايراني.

وأكد على ضرورة توسيع العلاقات الدولية، قائلا : لا أحد يعارض التواصل مع العالم؛ فهذا أمر منطقي وعقلاني. لكن التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف.

كما أشار في جانب اخر من حديثه، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا بأن الحل يكمن في فسح المجال امام الشعب للمشاركة في الاقتصاد.

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