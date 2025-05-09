  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٢:٣٧ م

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف

أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف" إلى الوحدة والتماسك والتعايش السلمي بين الأعراق والمذاهب الإسلامية في البلاد، مؤكدا بأن هذه الوحدة الفريدة هي ثمرة الثورة الإسلامية ودماء شهدائنا.

أفادت وكالة مهر للأنباء صرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي "قاليباف" اليوم الجمعة في اجتماع المنتخبين من الأعراق والمذاهب الإسلامية والنخب والمعتمدين في مدينة آزادشهر بمحافظة کلستان (شمال البلاد) : الثورة الإسلامية التي انتصرت بجهود الإمام الراحل (رض) ومشاركة الشعب، جلبت الهوية الوطنية لجميع القطاعات وابناء الشعب الايراني.

وأكد على ضرورة توسيع العلاقات الدولية، قائلا : لا أحد يعارض التواصل مع العالم؛ فهذا أمر منطقي وعقلاني. لكن التفاوض يجب أن يكون بوعي وعزة وشرف.

كما أشار في جانب اخر من حديثه، إلى التحديات الاقتصادية في البلاد، مؤكدا بأن الحل يكمن في فسح المجال امام الشعب للمشاركة في الاقتصاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1957726

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات