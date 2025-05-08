الرئيس الإيراني يقوم بجولة في المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، جاءت في إطار تفقد فعاليات المعرض الذي افتُتح صباح اليوم بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال النفط والطاقة.

وكان محسن باك‌ نجاد، وزير النفط، قد صرّح خلال افتتاح الدورة التاسعة والعشرين من المعرض الدولي للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، معربًا عن شكره لرؤساء السلطات الثلاث، وأعضاء الحكومة، ونواب مجلس الشورى الإسلامي، والسفراء، وضيوف الدول المختلفة، بالقول: "لدينا اليوم فرصة تاريخية لنُعرّف العالم بإمكانات صناعة النفط الإيرانية من خلال هذا التجمع الدولي، فهذا المعرض لا يمثل مجرد ملتقى تجاري، بل هو رمز للعزيمة الوطنية الإيرانية نحو التحول إلى مركز طاقة ومحور للتعاون الإقليمي".

وأشار إلى شعار المعرض لهذا العام: "الاستثمار في صناعة النفط، ضمان للنمو والتنمية الاقتصادية"، معتبرًا أن هذا الشعار يتماشى مع توجيهات قائد الثورة الإسلامية في بداية العام الجديد، وأضاف أن اختيار هذا الشعار يعكس أولويات وزارة النفط ونهجها خلال هذا العام.

وأوضح الوزير أن المعرض يغطي أكثر من 37 مجالًا تخصصيًا من سلسلة إنتاج النفط والغاز من المنبع إلى المصب، إلى جانب مجالات الاستثمار، والتمويل، والتجارة، والتقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشركات الناشئة والمبتكرة، والجامعات الرائدة، والمتنزهات العلمية إلى جانب كبريات الشركات الصناعية، يُظهر عمق الترابط بين الخبرة والابتكار في مسيرة تطور صناعة النفط.

وأضاف باك‌ نجاد أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع تنفيذية محددة، مؤكدًا أن صناعة النفط بحاجة إلى إعادة تعريف على أساس المعرفة الحديثة والتقنيات المتقدمة، مع إعطاء الأولوية لدعم التصنيع المحلي وتمكين الكفاءات الإيرانية المتخصصة.

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