صنعاء تستهدف "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي.. وتُهاجم هدفاً في يافا المحتلة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انها نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، عمليةً عسكريةً نوعية استهدفت مطار اللُّد المسمى إسرائيلياً "مطار بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وفي بيان، أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ الصاروخ الباليستي "حقق هدفه بنجاح"، حيث "فشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له، وتسبب في هروع ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة الساعة".

كما نفّذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع "يافا".

وأتى ذلك "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضمن تنفيذ قرار الحظر الجوي على كيان العدو الإسرائيلي المجرم"، وفق البيان.

وفي السياق، جدّدت القوات المسلحة تحذيرها للشركات التي لم تستجب بعد لقرار الحظر، بأنّ عليها وبسرعة وقف رحلاتها الجوية إلى فلسطين المحتلة كما فعلت بقية الشركات الأخرى.

وأكّدت أنّ قرار حظر الملاحة الجوية إلى مطارات فلسطين المحتلة، وكذلك حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، بالإضافة إلى العمليات الإسنادية، مستمر حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، رصده إطلاق صاروخ من اليمن في اتجاه فلسطين المحتلة.

ودوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من فلسطين المحتلة، في إثر رصد إطلاق الصاروخ، حيث أشار الإعلام الإسرائيلي إلى دويها في القدس و"تل أبيب" و"هشفلا" و"غوش دان"، وصولاً إلى الجليل.

وكما جرت العادة، أوقف مطار "بن غوريون" عملياته عند إطلاق الصاروخ، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأظهرت مشاهد مصوّرة حالة الهلع في صفوف المستوطنين أثناء هروبهم إلى الملاجئ في "تل أبيب".