أبناءُ محافظة صنعاء يباركون انتصارَ القوات المسلحة على العدوّ الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مديرياتُ القطاع الغربي بمحافظة صنعاءَ، شهدت اليوم الجمعة، احتشادًا جماهيريًّا غير مسبوق في مسيرات ووقفات حاشدة؛ نصرةً وإسنادًا لغزة واحتفالًا بهزيمة العدوان الأمريكي على اليمن تحت شعار "لنصرة غزة.. بقوة الله هزمنا أمريكا وسنهزم (إسرائيل)".

ورفع المشاركونَ في المسيرات والوقفات التي أقيمت في الساحات الرئيسية والقرى والعُزَل بمديريات الحيمتَين الداخلية والخارجية ومناخة وصعفان، العَلَمَين اليمني والفلسطيني، مردِّدين الهُتافاتِ المؤكِّـدةَ على الثبات في مساندة الشعب الفلسطيني، والتحدي للعدو الصهيوني.

وباركوا انتصارَ القواتِ المسلحة اليمنية على العدوّ الأمريكي، مجدّدين التأكيدَ على ثبات موقفهم المناصِر للشعب والفلسطيني، وتفويضِهم للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.

وأكّـدوا أن خروجَهم اليومَ مسيراتٍ جماهيريةً حاشدةً هو تعبيرٌ عن الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على الفشل الأمريكي في اليمن، وتحديًا للعدو الإسرائيلي، وثباتًا على الموقف الحق؛ ونصرةً ومؤازرةً للشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء.

وبارك بيانُ المسيرات والوقفات، للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقوات المسلحة ولكل أحرار الأُمَّــة النصر المبين، وفشل العدوان الأمريكي وسقوط أهدافه وتخليه عن العدوّ الصهيوني.

وعبَّرَ عن الشكر لله عز وجل على نصره الذي كسر أياديَ الشر الأمريكي على أيدي المجاهدين، وإنهاء عدوانه وتخليه عن كيان العدوّ الصهيوني.

وجدَّد البيانُ براءةَ أبناء محافظة صنعاء من العملاء والخونة ومرتزِقة العدوان.. داعيًا الجميعَ إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة عن أية أنشطة مشبوهة للخونة والعملاء.

وأكّـد ثباتُ الموقف المساند لغزة والمقاومة الفلسطينية.. مباركًا عملياتِ القوات المسلحة على العدوين الأمريكي والصهيوني والتي كان أبرزها استهداف مطار اللد في قلب الكيان الغاصب.

ودعا البيانُ القواتِ المسلحة إلى تصعيدِ عملياتها ضد كيان العدوّ الصهيوني نصرةً لغزة، وإلى الرد المناسب على العدوان الأخير الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.

كما أكّـدَ المضيَّ في التصدي للعدو الصهيوني المجرم بكل عزم دون تهاوُنٍ أَو تراجُعٍ، بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان جديد على بلادنا.

وأشَارَ البيانُ إلى أن كلفة المواجهة مع الأعداء مهما كانت جسيمة فإن ثمن الاستسلام أكبر وأخطر، وأن ما يقدمه الشعب اليمني من تضحيات وما يتعرض له من معاناة فهي في سبيل الله، وأن ثمار التضحيات هي الخير والعز والكرامة للأُمَّـة.

وعبَّرَ عن الأسفِ لمواقف ِالأنظمة العربية والإسلامية التي تجاوَزت مربعَ التخاذُلِ إلى التآمُر على شعوبها.. مشيدًا بموقفِ سلطنة عُمان الداعمِ للسلامِ بين شعوب الأُمَّــة.

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