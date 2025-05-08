السيد الحوثي: مسؤولية جريمة القرن في غزة تقع على عاتق الدول العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمه له حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات الإقليمية والدولية انه من المؤسف جدا أن تكون جريمة القرن في غزة في عمق البلاد الإسلامية وتجاه جزء من هذه الأمة وبمرأى ومسمع من كل العالم.

واشار السيد الحوثي الى ان جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين تُشَاهد من خلال البث المباشر في القنوات الفضائية فيما جرائم الإبادة الجماعية التي حصلت في العالم كانت يعرف الناس بها فيما بعد، وجرائم الإبادة في غزة لها تبعات كبيرة تتعلق بالمسؤولية على الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب

واكد ان تفريط العرب والمسلمين الكبير في مسؤوليتهم المقدسة والعظيمة في الجهاد في سبيل الله والوقوف ضد الظلم ليس له مبرر ويترتب عليه المقت من الله، وعندما تصبح الأمة الإسلامية في حالة من مقت الله والسخط فهذا له نتائج خطيرة عليها في الدنيا والآخرة ومخاطر كبيرة على الأمة الإسلامية ونتائج عكسية إزاء التفريط في المسؤوليات الكبرى والعظيمة.

واضاف ان من المؤسف والمخزن والمخزي والرهيب أن تكون الأمة الإسلامية وفي مقدمتها العرب بمئات الملايين أن يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا في مجازر وحشية رهيبة جدا. وان المسؤولية كبيرة جدا جدا على الأمة الإسلامية وتجاهلها المستمر لما يجري في غزة لا يعفيها أبدا من نتائج تفريطها