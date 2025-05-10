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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٨:٢٣ م

إيران تنفي ادعاء رويترز وتؤكد عدم تقديم مساعدات عسكرية لأطراف الصراع الأوكراني الروسي

إيران تنفي ادعاء رويترز وتؤكد عدم تقديم مساعدات عسكرية لأطراف الصراع الأوكراني الروسي

قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ردا على ادعاء رويترز بشأن إرسال قاذفة صواريخ فاتح إلى روسيا: "هذا الادعاء سخيف وإيران ترفض تقديم المساعدة العسكرية لأي طرف في الصراع".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة قالت ردا على ادعاء رويترز بشأن إرسال قاذفة صواريخ فاتح إلى روسيا: "هذا الادعاء سخيف للغاية". ومن المؤسف أن وكالة رويترز لا تزال تصر على ممارستها المتمثلة في نشر اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وما دام الصراع بين الطرفين مستمرا، فإن إيران ستمتنع عن تقديم أي مساعدة عسكرية لأي من الجانبين.

رمز الخبر 1957794

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