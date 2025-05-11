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١١‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٢ ص

الملحق الثقافي الايراني يؤكد على ضرورة التعاون مع علماء الشيعة النيجيريين

الملحق الثقافي الايراني يؤكد على ضرورة التعاون مع علماء الشيعة النيجيريين

أكد الملحق الثقافي الإيراني في نيجيريا على ضرورة تمكين الشيعة في البلاد في مجال القضايا الدينية، وذلك خلال حفل ازاحة الستار عن كتابين في معرض طهران الدولي السادس والثلاثين للكتاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الملحق الثقافي الإيراني في نيجيريا مجيد كامراني خلال حفل ازاحة الستار عن كتابين هما "سرد القلق" و"رحلة عبر نهج البلاغة" باللغة الإنجليزية، في معرض طهران للكتاب : "نظرا للعدد الكبير من الشيعة في نيجيريا، والذين أصبح معظمهم شيعيا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، يتعين علينا أن ندرس ونعالج قضية تمكين الشيعة في مجال المناقشات الدينية".

وأشار إلى أنه يجب استخدام الفرص وتابع: "هناك ناشرون موجودون معنا وتم اختيارهم من خلال الحركة الإسلامية". وبهذه الطريقة نجحنا في ترجمة ونشر عملين في هذا البلد.

وبحسب كامراني الذي كان حاضرا في جناح مركز تنظيم ترجمة ونشر العلوم الإسلامية والإنسانية، فإن أعمال المقاومة وأدب الحرب والأعمال المتعلقة بالعالم الإسلامي تحظى بالترحيب في هذا البلد، وهذا عدد مهم يظهر أن هذه الأعمال تحظى باهتمام الجمهور ويتم شراؤها.

وأكد الملحق الثقافي الإيراني في نيجيريا أن هناك دعما كاملا لطباعة الأعمال في هذا البلد، مضيفا: "المستشارون الدينيون وأساتذة الجامعات من بين رفاقنا الذين يطلبون الإذن لطباعة الأعمال ونشر الكتب بأنفسهم".

/انتهى/

رمز الخبر 1957810

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