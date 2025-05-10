إيران والنيجر توقعان مذكرة تفاهم حول الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل العميد أحمد رضا رادان، القائد العام لقوة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى النيجر في إطار زيارته إلى أفريقيا.

وخلال هذه الزيارة، التقى قائد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء علي لامين زين، ووزير الخارجية باكاري يائو سانكاري، ووزير الداخلية الجنرال محمد تومبا، وقائد الشرطة النيجيرية الجنرال عمر تشياني.

وأكد رئيس وزراء النيجر علي لامين زين خلال لقائه قائد شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز التعاون الشرطي بين البلدين وقال: "نحن على استعداد للاستفادة من تجارب شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات".

وفي هذا اللقاء، أعلن العميد رادان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل الخبرات الشرطية إلى النيجر، معرباً عن أمله في أن يتمكن البلدان من توسيع تعاونهما في جميع المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، في أجواء دافئة وودية.

كما أكد قائد الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال لقائه وزير خارجية النيجر باكاري يائو سنكاري على تسهيل التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين مواطني البلدين وتسليم المشتبه بهم والمعتقلين من كلا البلدين عبر الإنتربول.

كما تم خلال زيارة العميد رادان إلى دولة النيجر الأفريقية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين قيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الداخلية في جمهورية النيجر.

وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها العميد رادان القائد العام لشرطة جمهورية إيران الإسلامية والجنرال محمد تومبا وزير الداخلية النيجري، أكد الجانبان على تطوير التعاون في مجال الشرطة وتبادل المعلومات والخبرات بشأن قضية الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

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