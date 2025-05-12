السفير الايراني في موسكو : إيران تسعى إلى تطوير التعاون مع روسيا في كافة المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الإيراني في موسكو "كاظم جلالي" شارك في حفل افتتاح المعرض الدولي الـ29 لصناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع في روسيا (CTO Expo 2025)، المعروف باسم "أوتوموبيليتي"، على ارض المعارض الدولية Crocus Expo بموسكو.

ونوه بتوقيع المعاهدة الستراتيجية الشاملة بين البلدين في 17 كانون الثاني /يناير 2025، وبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 15 ايار/ مايو، اكد جلالي على الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الايرانية-الروسية في عام 2025.

كما لفت الى حضور ممثلي صناعة السيارات وقطع الغيار الإيرانية في جناح متكامل ضمن معرض موسكو الدولي للسيارات (للعام الرابع على التوالي)؛ مذكّرا بأن الإنتاج السنوي للسيارات في إيران، يبلغ نحو مليون و200 ألف سيارة، بالرغم من أن الطاقة الإنتاجية كانت أعلى من ذلك في بعض السنوات.

كما بيّن السفير الايراني لدى روسيا بأن إيران حققت تقدما كبيرا في مجال انتاج قطع الغيار؛ مبينا انه يوجد اليوم في إيران أكثر من 1500 شركة لتصنيع قطع غيار السيارات.

واوضح جلالي، بأن الرسالة التي تحملها مشاركته في حفل افتتاح معرض السيارات الدولي الروسي، هي أن ايران مستعدة لتعزيز تعاونها مع هذا البلد في كافة المجالات، وخاصة في مجال تصنيع قطع الغيار.

يشار الى ان المعرض الدولي التاسع والعشرون لصناعة السيارات، افتتح اليوم الاثنين تحت عنوان MIMS Automobility موسكو 2025، ويستمر لمدة أربعة أيام.

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